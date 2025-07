Steve Palao estuvo EN VIVO con “Ponte en la cola” y Ricardo Rondón no dudó en RETARLO antes del estreno de “El Gran Chef Famosos: El Último Campeón”. Ambos han levantado la olla: el conductor en la primera temporada y el patriarca de los Palao –junto a su nieta Caetana- hizo lo suyo en la edición Pericotitos.

Ambos han deslizado la posibilidad de regresar a la cocina para levantar el ansiado trofeo por segunda –y última- vez.

“Te vamos a esperar para Campeón de Campeones en El Gran Chef. Ahí te quiero ver”, aseguró Steve. “Me está retando. No me retes, te voy a esperar. Tú y yo nos vamos a meter una danza de cuchillos en El Gran Chef. Vamos a ver quién cocina mejor, papi lindo”, respondió Rondón de manera tajante.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

La NUEVA fecha de estreno para el nuevo programa de espectáculos “Ponte en la cola“, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, será el próximo LUNES 30 DE JUNIO a las 2 p.m.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión. El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

