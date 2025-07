Ricardo Rondón empezó una nueva edición de “Ponte en la cola” junto a Micheille Soifer. Sin embargo, el conductor cometió un ‘BLOOPER’ en vivo que ocasionó la risa de su compañera.

“Tengo unos chismes…”, comentó la conductora. “Ha estado fuertísimo. ¿Cómo no va a estar fuertísimo si me he olvidado la pauta? Se me acaba de olvidar la pauta”, dijo Rondón un poco avergonzado.

E, inmediatamente, se movió para leer su pauta. “Espérate un ratito”, pidió. “Ricardo ya está viejito, hay que tenerle un poquito de paciencia”, añadió Micheille entre risas.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

