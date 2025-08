Renzo Spraggon llegó EN EXCLUSIVA al set de “Ponte en la cola” para confesarse con Micheille Soifer y Ricardo Rondón. El stripper argentino CONFIRMÓ que se dio un beso con Pamela López.

“Cuando me gusta una chica, no tengo problema en escribirle”, aseguró. “No me importa porque… Si yo tengo un amigo con novia, jamás la miraría; pero él no es mi amigo, ella tampoco. Si me gusta la mujer, voy para adelante. Soy soltero, no le debo nada a nadie y hago lo que quiero”, agregó.

Sobre su primer encuentro con Pamela López, Spraggon agregó: “Cuando ella me saluda fue medio pico. Nos volvimos a saludar media hora después, ella había tomado un poquito. Seguí hablando con su amiga, ella se sienta, me agarra la mano, me acerco y me dice: ‘tú me gustas mucho’. Y yo le digo: ‘bueno, entonces cuadremos algo para vernos’”.

