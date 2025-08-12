Salvador del Solar acaba de estrenar en el 29 Festival de Cine de Lima su nueva película “Ramón y Ramón”, que cuenta con la participación de Jely Reátegui, Emanuel Soriano, Álvaro Cervantes y más.

La actual jurado de “Yo Soy” aseguró que “es una película que habla mucho de los vínculos. Creo que es importante que la veamos”. “Es una película que, espero, los sorprenda, los va a conmover”, agregó Salvador del Solar para las cámaras de “Ponte en la cola”.

Ana María Orozco también se hizo presente para apoyar al ex premier. “Él es un gran director, es una película maravillosa”, aseguró la protagonista de “Yo Soy Betty, la fea”.

