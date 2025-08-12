Darinka Ramírez confirmó que no irá a una tercera conciliación con Jefferson Farfán, padre de su menor hija. Por ende, su abogado Wilmer Arica reveló cuáles son los siguientes pasos a seguir.

“En el caso de la señorita Darinka, lo que vamos a solicitar al Poder Judicial, a través de una demanda de alimentos, es que se fije una pensión a favor de la menor. Estamos solicitando debido a la negativa de la otra parte de presentarse a las citas de conciliación”, sentenció el letrado.

Asimismo, reveló que, según lo conversado con Darinka, Jefferson sí está cumpliendo con el paso de una pensión determinada por él mismo, pero lo que se pide es que “se fije una pensión en relación con las necesidades de la menor”.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR