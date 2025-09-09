En Ponte en la Cola, Ricardo Rondón no dudó en opinar sobre el reciente escándalo que involucra a las celebridades Beéle e Isabella Ladera. El tema gira en torno a la filtración de un vídeo íntimo de ambos, el cual se viralizó en redes sociales la madrugada del lunes 8 de septiembre.

Rondón fue claro al expresar que la situación dejó mal parado a Beéle, señalando: “Lo han dejado mal parado o mal echado a Beéle”. Mientras tanto, Micheille Soifer explicó el contexto, revelando que Isabella Ladera y Beéle tuvieron una relación en el pasado, y que ahora se filtró este vídeo íntimo, generando una gran controversia.

Por su parte, Isabella Ladera compartió un desgarrador comunicado en sus redes sociales donde expresó su tristeza por la filtración: “Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, escribió la joven, denunciando una grave vulneración de su privacidad.

Este escándalo ha generado un gran debate en las redes sociales y en los medios. ¿Cómo afectará este incidente a las carreras de Beéle e Isabella Ladera? No te pierdas el análisis completo en Ponte en la Cola.

