Flavia Laos celebró por todo lo alto sus 28 años con una gran fiesta que coincidió con el lanzamiento de su nuevo emprendimiento. En el festejo estuvieron presentes varios amigos, incluyendo a Mayra Goñi; pero la gran ausente fue Ale Fuller.

En su reciente visita a “Ponte en la cola”, Ale Fuller fue consultada al respecto y descartó que la amistad entre ambas se haya terminado.

“Ale está en Bali, creo que está construyendo una casa, súper chévere. Para nada (no hay un distanciamiento), estamos súper bien. Nos queremos mucho. Se abrieron heridas, pero ya pasó, todo pasa en esta vida. Yo lo tomo todo de la mejor manera y me río. No voy a hablar más del tema”, aseveró.

