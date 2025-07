Piero Arenas llegó EN EXCLUSIVA al set de “Ponte en la cola” para responder a las declaraciones de Macarena Gastaldo. La mujer aseguró que el streamer se había besado con Pamela López, expareja de Christian Cueva, en una discoteca.

Tras escuchar nuevamente las palabras de Gastaldo, Arenas respondió: “Un besito no se le niega a nadie. Pero, esta vez, puedo decir que no le he dado un beso. ¿Por qué no me creen?”.

Micheille Soifer recalcó que Macarena aseguró tener las pruebas. “Hay pruebas y hay videos”, aseveró.

Pero Piero Arnas insistió: “No bailé con ella. Por eso digo que me parece extraño que digan que tienen videos míos”.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR