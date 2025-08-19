Pierina Carcelén y César Ritter llegaron EN EXCLUSIVA al set de “Ponte en la cola” para conversar con Micheille Soifer y Ricardo Rondón. Ambos actores forman parte de “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión que se estrenó este lunes 18 de agosto.

Pierina Carcelén interpreta a Claudia Martínez, la ex de Mauricio Piaggio (David Villanueva). La actriz comentó sobre su personaje: “Ella se ha dedicado a su hija. Todos creen que es mala madre, pero no: ella se ha dedicado los primeros 10 años a ella, pero ya cuando la niña crece, una tiene su segundo amor (su trabajo)”.

En tanto, César Ritter da vida a Alfonso “Foncho” Polar, quien “tiene un lado de mujeriego, que le gusta de ir acá para allá; pero, en el fondo, son seres humanos que tienen una razón de ser así”.

