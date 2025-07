El último fin de semana, Paul Michael llegó hasta Chimbote para realizar un concierto y estuvo acompañado en todo momento con su pareja Pamela López. Pero lo que captó la atención fue la aparente ausencia de público para el evento musical.

Al respecto, Paul Michael declaró para las cámaras de “Ponte en la cola”. “No estaba vacío, tampoco estaba tan lleno porque era Día del Amigo. Eso no quiere decir que haya habido 2 o 3 gatos. Estaba lleno, no sé cuántas personas, pero estaba lleno”, aseguró.

Asimismo, agregó: “Estoy muy agradecido con la gente de Chimbote. Ellos saben lo real, no lo que sale en televisión. No vendan algo falso, porque eso no ha pasado. Hablé con la gente, los hice bailar”.

