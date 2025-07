Pamela López se sentó con Micheille Soifer y Ricardo Rondón en “Ponte en la cola” para responder todas las interrogantes. Una de ellas fue sobre Lucho Barrunto, amigo de su ex pareja Christian Cueva.

Como se recuerda, el cevichero llamó “loca” a la mamá de los hijos de su gran amigo Cueva, quien lo acusó de hacerle “reglaje” en su casa. “Está loca la chiquilla, está loca (Pamela López). Es mentira, eso es mentira. Eso no ha pasado”, aseguró. “Está loca. Ahí no hay nada qué declarar. Eso es mentira. Una cosa es su cerebro malo. No existe eso”, añadió el hombre.

EN VIVO, Pamela López le respondió: “Lo tomo de quien viene. Sinceramente, para mí, es un personaje, el impresentable 2. No forma parte de mi vida, jamás lo ha sido. Sí hemos tenido vínculo por el padre de mis hijos. Todo el tiempo hablaba mal de la esposa de él. Él quería salir con Barrunto, no con ella”.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

