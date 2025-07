Pamela López llegó EN EXCLUSIVA al set de “Ponte en la cola”. Durante la conversación, Ricardo Rondón no pudo evitar preguntarle sobre el proceso de divorcio que tiene pendiente con su ex pareja Christian Cueva.

“¿Te quiere o no te quiere dar el divorcio Chritian Cueva?“, cuestionó el conductor de “Ponte en la cola”.

Luego de segundos de tensión, Pamela López sorprendió con su respuesta: “Bueno, parece que no. No se quiere divorciar de mí”. Y no solo eso, sino que exigió una pronta acción de Cueva: “Y bueno, una vez más te lo pido, aquí en Latina con Rondón y Michi, por favor, Chrsitian Cueva, te lo pido en todos los idiomas, me quiero divoricar de ti. ¿Cuál es la razón por la que no firmas el divorcio?“.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR