Pamela López llegó a “Ponte en la cola” y se refirió a Christian Cueva, su ex pareja y padre de los tres hijos que tienen en común. La mujer aseguró que al futbolista “le pesará” no estar presente en la vida de los menores por los problemas que mantienen ellos como ex pareja.

El deportista declaró en una entrevista para su actual equipo: “Tengo 3 niños que amo y extraño con toda mi alma. Sé que Dios pone todo en su lugar. No voy a decir que soy el mejor papá, es el momento de arreglar la situación que se tiene que arreglar”.

Al escuchar las declaraciones, Pamela López fue tajante: “Le va a pesar, sé que en unos años le va a pesar y tocar el tema de mis hijos me pone sensible porque solamente yo sé lo que vivo en mis cuatro paredes, sé lo que sufren mis hijos y sé las necesidades que tienen ellos”.

