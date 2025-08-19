Mónica Sánchez se confesó con el “Chino” de “Ponte en la cola” tras el estreno de “Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión. La actriz aseguró que nunca ha sufrido por amor.

El reportero de “Ponte en la cola” le preguntó: “¿Has tenido un amor imposible?”. “No”, respondió directamente. Además, agregó: “¿Te han roto el corazón?”. “No”, aseveró.

