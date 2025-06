Micheille Soifer y Ricardo Rondón estrenan su nuevo programa “Ponte en la cola” este lunes 30 de junio a las 2 p.m. a través de Latina Televisión. Previo al gran lanzamiento, ambos conductores dieron una conferencia de prensa, donde hablaron de todo lo que puede esperar el público de este nuevo espacio de espectáculos en televisión.

Y no solo eso. En la conferencia, Micheille Soifer reveló que podría tener primicias del ex futbolista de la selección peruana Jefferson Farfán. “Es mi pinky friend. Vamos a tener todas las primicias“, aseguró.

Asimismo, aseguró que ya habló con el deportista para que le lance algunas primicias. “Yo les he dicho a él y a la china que me tienen que dar todos los detalles. Claro, porque tantos años de amistad, y esa relación es la más mencionada. Una de las parejas más populares ahora. Queremos saber todo. Yo les he dicho que en inédito me manden las fotos. Que me de cositas exclusivas. Tantos años que los conozco, se tienen que soltar un par de datitos“, confirmó Micheille. ¿Lo veremos pronto a Jefferson Farfán en “Ponte en la cola”?

¿Cuándo y a qué hora se estrenará “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

La NUEVA fecha de estreno para el nuevo programa de espectáculos “Ponte en la cola“, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, será el próximo LUNES 30 DE JUNIO a las 2 p.m.

Micheille Soifer AGRADECE el apoyo ante NUEVA fecha de estreno para “Ponte en la cola”

“Ponte en la cola“, el nuevo programa de espectáculos conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, tiene nueva fecha de estreno: este lunes 30 de junio a las 2 p.m. por Latina Televisión. Ante el anuncio, la conductora utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo de su casa televisiva y de sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante recalcó que el apoyo de la producción ha sido fundamental en este momento. “Ustedes saben que soy una persona muy comprometida y responsable con mi trabajo , y siempre entrego lo mejor de mí“, precisó. Seguidamente, Micheille agregó: “Estoy recuperándome con todas las fuerzas para darles siempre mi 100%. Quiero pedirle a todos que me acompañen este lunes 30 de junio para disfrutar del programa más divertido a las 2:00 pm. Los quiero mucho“.

