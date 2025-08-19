Paul Vega se ha viralizado en redes sociales después de que un video donde no saluda a una niña con habilidades diferentes se viralizara. La pequeña estaba acompañada de un familiar y se acercó al actor para darle un abrazo, pero él siguió de frente.

Al ver el video, Ricardo Rondón aseguró: “Creo que Paul comete una acción desafortunada, lamentable. Los niños quieren abrazar a sus artistas, ¿por qué negarte un segundo? ¿Cuánto te toma? (…) Lo que se ve es un desplante”.

En tanto, Micheille Soifer agregó: “Creo que es importante tomar en cuenta a los fans, a las personas que nos muestran un cariño sin siquiera conocerte. Solo es un abrazo o una foto y yo creo que debería ser empático”.

