Micheille Soifer, conductora de “Ponte en la cola”, se solidarizó con Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, tras enterarse del atentado de extorsión que sufrió en Piura. Dos delincuentes arremetieron a balazos contra la casa familiar de la artista, después de que ella ignorara un mensaje donde le exigían 50 mil soles a cambio de no atentar contra ella.

“Qué terrible. Una chica trabajadora, una chica humilde. De verdad, a mí me da mucha pena y estamos hartos porque yo también soy artista. No tenemos que vivir rodeados de seguridad para que evitemos este tipo de situación”, sentenció Michi. Asimismo, agregó: “Uno sigue trabajando, sigue tratando de salir adelante; y no solo nosotros como artistas, sino también los emprendedores, los bodegueros, todos los que tratan de salir adelante se ven expuestos ante los delincuentes. Es hora de hacer un alto, de decir: ¡BASTA! De verdad todos merecemos trabajar en paz, trabajar sin estar pensando qué puede pasar más adelante. Gracias a Dios no pasó nada con la familia”.

