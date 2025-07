Micheille Soifer rompió su silencio, después de escuchar las declaraciones de Bruno Agostini, quien habló sobre el vínculo que tuvieron hace varios años. La conductora de “Ponte en la cola” se manifestó en contra de que su amigo haya hablado sobre su intimidad.

“Puede que se siente a hablar bonito, todo lo que quiera, pero nada hace cambiar mi punto de vista que es que una persona no puede salir a hablar de cosas tan íntimas de las personas con las que compartes; más aún si hay un cariño o una amistad. No comparto lo que ha hecho Bruno. No sé qué lo llevó a hablar de esas cosas después de tantos años”, sentenció.

Asimismo, confesó que su pareja Gleyson Reñé se incomodó tras escuchar las declaraciones de Bruno en televisión. “Claro que no le afectó como pensaron todos. Él sabía, tenía conocimiento de esta situación, pero obviamente se incomoda”, aseveró.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

La NUEVA fecha de estreno para el nuevo programa de espectáculos “Ponte en la cola“, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, será el próximo LUNES 30 DE JUNIO a las 2 p.m.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión. El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

