Micheille Soifer confesó en el nuevo programa de “Ponte en la cola” que NO le gustó para nada el ‘outfit’ que utilizó Paolo Guerrero en la celebración de cumpleaños de Ana Paula Consorte durante el último fin de semana.

“Yo creo que Paolo se ha preocupado tanto del tono, que Ana Paula esté contenta, que no le dio tiempo para cambiarse de ropa”, criticó Rondón. “Es su look, Ricardo, inspirado en Zumba”, intentó justificar Michi.

Pero Rondón le insistió: “Manya. Pero, ¿te gusta ese look o no te gusta?”. “Personalmente no. No, no, lo regreso (a mi novio si se viste así). Le hago que se ponga una camisita, otra cosa. Ana Paula parecía una Barbie”, aseguró Michi. “Y Paolín parecía que recién llegaba de entrenar”, agregó Ricardo entre risas.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

