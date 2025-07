Micheille Soifer, junto con Ricardo Rondón, desmenuzó la “tiradera” que se ha armado entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán. En el nuevo programa de “Ponte en la cola”, los conductores hicieron un análisis de las canciones estrenadas por ambos en las últimas semanas.

Como se recuerda, Jefferson Farfán promociona a la orquesta La Timba Caliente, quienes lanzaron el sencillo “Amá Charo”. La letra parece un mensaje directo para Yahaira.

“Recuerda que la mentira suele tener patas cortas. No digas más que te fuiste si yo fui el que te boté. Te veo con Juan, con Pedro, y caminando con Sergito. Y, al final de la jornada, me llamas de madrugada y me dices ‘cómo te extraño Negrito’. Reina sin trono, se te cayó la corona”, dice la canción.

Al analizar frase por frase, Micheille Soifer se mostró indignada: “¿Qué? ¿Cómo vas a decir eso? No, no puede ser. Mira, yo creo que ahí Jefferson se pasó”.

Pero no quedó ahí, porque ambos conductores de “Ponte en la cola” también analizaron el single “El ex Machito” de Yahaira Plasencia, que es una respuesta hacia el ex seleccionado nacional. “¡Yahaira se fue con todo!”, exclamó Micheille.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

La NUEVA fecha de estreno para el nuevo programa de espectáculos “Ponte en la cola“, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, será el próximo LUNES 30 DE JUNIO a las 2 p.m.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión. El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR