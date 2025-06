Micheille Soifer, junto a Ricardo Rondón, estrenará su nuevo programa de espectáculos “Ponte en la cola” este lunes 30 de junio a las 2 p.m. por Latina Televisión. Previo al primer programa, la conductora se confesó en un nuevo episodio de “Hola Latina” donde reveló qué le gustaría recibir como propuesta de matrimonio.

Al ser consultada sobre el mensaje más extraño que ha recibido a través de redes sociales, la popular ‘Michi’ aseguró que las propuestas de casamiento son lo más raro que tiene en la bandeja de mensajes.

“Siempre me ofrecen matrimonio, que ingrese a OnlyFans. Yo no quiero anillo ah, a mí dame la llave de una casa. A mi proponme con la llave de una casa, el anillo se me pierde”, sentenció.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

La NUEVA fecha de estreno para el nuevo programa de espectáculos “Ponte en la cola“, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, será el próximo LUNES 30 DE JUNIO a las 2 p.m.

Micheille Soifer AGRADECE el apoyo ante NUEVA fecha de estreno para “Ponte en la cola”

“Ponte en la cola“, el nuevo programa de espectáculos conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, tiene nueva fecha de estreno: este lunes 30 de junio a las 2 p.m. por Latina Televisión. Ante el anuncio, la conductora utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo de su casa televisiva y de sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante recalcó que el apoyo de la producción ha sido fundamental en este momento. “Ustedes saben que soy una persona muy comprometida y responsable con mi trabajo , y siempre entrego lo mejor de mí“, precisó. Seguidamente, Micheille agregó: “Estoy recuperándome con todas las fuerzas para darles siempre mi 100%. Quiero pedirle a todos que me acompañen este lunes 30 de junio para disfrutar del programa más divertido a las 2:00 pm. Los quiero mucho“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MICHEILLE SOIFER (@micheillesoifer8)

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR