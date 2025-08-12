Melissa Paredes ha causado revuelo con la publicación de un video en sus redes sociales. Según lo que se escucha en el clip, se escucha que a la exparticipante de “El Gran Chef Famosos” le dicen que cuide al bebé.

“Oye, ¿por eso te embarazaste? ¿qué tienes?”, le dicen a Melissa, mientras se tira al piso para agarrar los dulces de una piñata. “¡Cuidado con la embarazada! Amor, cuida al bebé, ¿qué tienes?”, agregan.

Por su lado, Ricardo Rondón aseguró que él tuvo la exclusiva cuando Melissa Paredes se presentó en “Ponte en la cola” y afirmó que está buscando un bebé junto a su esposo Anthony Aranda.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

