Melissa Klug se confesó EN VIVO con Micheille Soifer y Ricardo Rondón durante el nuevo episodio de “Ponte en la cola”. Durante la entrevista, la “Blanca de Chucuito” fue consultada de si volvería a facturar con Darinka Ramírez, la mamá de la última hija de su ex Jefferson Farfán. Ella respondió fuerte y claro.

“La empresa nos solicitó y yo no tengo ningún problema con ella. Es más, el día que la conocí me cayó súper bien. Y si nos llaman a trabajar, hay que trabajar. Yo creo que cada uno ya sabe cómo facturar, y lo hacen bien”, sentenció Klug.

Pero su respuesta cambió radicalmente cuando le preguntaron si trabajaría junto a Yahaira Plasencia. “¿Con Yahaira tendrías problemas (de facturar)?”, cuestionó Rondón. “Sí, ese es otro tema. Porque no, con ella no, no hay forma”, aseveró.

