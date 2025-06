Mayra Goñi se presentó en el gran estreno de “Ponte en la cola”, el nuevo programa de espectáculos de Latina Televisión conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón. La actriz se sentó junto a los conductores para hablar por primera y única vez sobre Pablo Heredia.

La joven aseguró que lo único que existió con Pablo, quien fue su compañero en una telenovela, fue una amistad. “Con la que tuvo más afinidad fue conmigo. Empezó como una amistad, una amistad muy linda. En el camino, por ser una persona menor que él, me ilusioné”, confesó.

Asimismo, confirmó lo dicho por Heredia en un programa de televisión. “Hubo un besito. De ahí los dos decidimos que eso no estaba bien y cada uno por su lado. Por el momento, sí me ilusioné y me causó tristeza. Fue algo insignificante. Así como me ilusioné rápido, también a la semana se me olvidó, no fue tan importante”, sentenció,

En ese sentido, recalcó que entre ella y Pablo nunca existió una relación: “Fue un tiempo de salir como amigos. Él fue muy claro. Yo me confundí”.

Además, Mayra Goñi confirmó que, tras las declaraciones del que consideró su amigo, decidió cortar todo tipo de comunicación con él. “Sentí tristeza porque no me lo esperaba de él, él era mi amigo. Fue innecesario, tendrá sus motivos”, recalcó.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

La NUEVA fecha de estreno para el nuevo programa de espectáculos “Ponte en la cola“, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, será el próximo LUNES 30 DE JUNIO a las 2 p.m.

Micheille Soifer AGRADECE el apoyo ante NUEVA fecha de estreno para “Ponte en la cola”

“Ponte en la cola“, el nuevo programa de espectáculos conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, tiene nueva fecha de estreno: este lunes 30 de junio a las 2 p.m. por Latina Televisión. Ante el anuncio, la conductora utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo de su casa televisiva y de sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante recalcó que el apoyo de la producción ha sido fundamental en este momento. “Ustedes saben que soy una persona muy comprometida y responsable con mi trabajo , y siempre entrego lo mejor de mí“, precisó. Seguidamente, Micheille agregó: “Estoy recuperándome con todas las fuerzas para darles siempre mi 100%. Quiero pedirle a todos que me acompañen este lunes 30 de junio para disfrutar del programa más divertido a las 2:00 pm. Los quiero mucho“.

