Mayra Goñi denunció el último fin de semana, a través de sus redes sociales, que uno de sus compañeros con el que comparte departamento en Miami (Estados Unidos) no quiere pagar lo que le corresponde del monto total del alquiler. Incluso, la actriz se vio obligada a llamar a la Policía para recuperar algunas de sus pertenencias.

“Arrendé el departamento a una persona sin saber que tenía antecedentes penales: por drogas, portar arma y por violencia doméstica tiene dos denuncias también. Me vine a dar cuenta una vez que ya vi que esta persona no me quería pagar la renta. Vengo cubriendo su renta aproximadamente hace dos meses”, aseguró Goñi a través de sus redes sociales.

Mayra ha tenido que asumir los gastos de alquiler y los servicios que el inquilino se niega a pagar. “Lamentablemente aquí si no hay una orden judicial yo no puedo sacar a la persona del departamento. Al sabes que tiene estos antecedentes tampoco yo me puedo exponer y me da miedo actuar de la manera que quisiera”, precisó.

Además, Mayra Goñi comparte el departamento con otras dos amigas, y teme por su bienestar. “Mis amigas todo el tiempo están asustadas. Yo ahora que estoy aquí tengo miedo de que se meta en mi habitación. Sí me da mucho miedo confrontarlo porque no sé cómo pueda actuar”.

