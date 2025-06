Mayra Goñi se sentó en el set de “Ponte en la cola” para conversar con Micheille Soifer y Ricardo Rondón en el debut del nuevo programa de espectáculos de Latina Televisión.

La actriz aclaró que NUNCA tuvo una relación con el actor Pablo Heredia. Y, en esa línea, se refirió al supuesto problema que habría tenido con Ale Fuller por él.

Mayra tomó el micrófono y aclaró que su amiga nunca se metió en la “relación” que tenía con el actor argentino, la cual realmente era solo de amistad.

“Otra cosa es que digan que Ale se metió en la relación. Para nada. Fue mucho tiempo después que Ale empezó una relación con Pablo. En su momento supo que yo tuve algo con él y me preguntó y me dijo: ‘Mayra, ¿te molesta?’. Para nada porque, así como me ilusioné, en poco tiempo la ilusión se fue. Había pasado tiempo”, aseguró la joven en el set de “Ponte en la cola”.

Asimismo, recalcó que las declaraciones de Flavia Laos se sacaron de contexto. La joven nunca afirmó que entre Mayra y Pablo existió una relación. “Se malinterpretó porque nos veían todo el tiempo juntos en la novela. Todos asumían que pasaba algo, pero la verdad la sabíamos las dos. Ella no mintió en ningún momento“.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

La NUEVA fecha de estreno para el nuevo programa de espectáculos “Ponte en la cola“, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, será el próximo LUNES 30 DE JUNIO a las 2 p.m.

Micheille Soifer AGRADECE el apoyo ante NUEVA fecha de estreno para “Ponte en la cola”

“Ponte en la cola“, el nuevo programa de espectáculos conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, tiene nueva fecha de estreno: este lunes 30 de junio a las 2 p.m. por Latina Televisión. Ante el anuncio, la conductora utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo de su casa televisiva y de sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante recalcó que el apoyo de la producción ha sido fundamental en este momento. “Ustedes saben que soy una persona muy comprometida y responsable con mi trabajo , y siempre entrego lo mejor de mí“, precisó. Seguidamente, Micheille agregó: “Estoy recuperándome con todas las fuerzas para darles siempre mi 100%. Quiero pedirle a todos que me acompañen este lunes 30 de junio para disfrutar del programa más divertido a las 2:00 pm. Los quiero mucho“.

