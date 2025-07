Macarena Gastaldo dio de qué hablar tras su aparición en “Ponte en la cola”. Tras salir del set, la modelo argentina conversó con las cámaras de Latina y confirmó que su rivalidad con Alexandra Méndez continúa.

La popular ‘Chama’ aseguró: “Macarena Gastaldo solo anda con hombres casados. A ella la conozco bien, se la da de santa, pero la he visto en cositas. ¿Por qué no habla de su ‘peche’? O ¿por qué no habla que anda con hombres casados?”. “Ella se la da de sincera y correctita, así que no me vengas con cuentos chinos porque de verdad sé quién es ella y jamás la consideré una amiga”, agregó a otro medio.

La ex chica Tulum respondió en “Ponte en la cola” con una noticia BOMBA. “Cuando yo he visto que cuando Flavia estaba con Patricio, la Chama se lo chapó. Al lado mío pasó y no me van a decir que me lo contaron. Lo vi yo con mis propios ojos. Y claro Flavia se molestó, llegamos al casino y le quiso pegar. Pero la Chama, como es grandota y alta, le pegó primero”, sentenció.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

