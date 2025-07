Macarena Gastaldo, en exclusiva para “Ponte en la cola”, confesó que se dio un beso con el futbolista Gianluca Lapadula en medio de la celebración de la final de la Copa América 2024.

“Habían contratado una pantalla gigante. Había tomado alcohol, estaba feliz y contenta porque ganó mi selección. Estaba bailando con amigas y yo siento que me están bailando, correspondo el baile y cuando me doy vuelta era él”, reveló la mujer.

Pero no fue solo un baile. “Hubo un piquito. Él me lo dio. No pasó nada más”, confesó.

