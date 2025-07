Macarena Gastaldo llegó EN EXCLUSIVA al set de “Ponte en la cola” para responder en vivo a las acusaciones de Pamela López. La expareja de Christian Cueva habría encontrado conversaciones del padre de sus hijos con la modelo, donde ella agradecía por unos pasajes a Argentina.

Sin embargo, Gastaldo DESMINTIÓ las acusaciones de López. Y, además, utilizó la cámara para lanzar una bomba: Paul Michael, actual saliente de Pamela, le escribió por Instagram.

“Pamela vino acá y dijo: ‘a la señorita no la conozco’. Yo le dije: ‘preguntale a tu novio que me debe conocer bien’”, aseguró Gastaldo. “¿Por qué dices tú que su novio te puede conocer bien?”, cuestionó Ricardo Rondón. “Porque me escribió. Lee los mensajes”, sentenció ella.

Incluso, Macarena Gastaldo prestó su teléfono para que Rondón enseñara la conversación ante cámaras. El mensaje decía: “Hola, ¿cómo estás?”, y ella nunca mandó una respuesta.

