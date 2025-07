El último martes 15 de julio se vivió la gran final de “El Gran Chef Famosos, Extremo”, donde Luciana Blomberg se consagró como la campeona e irá a defender su título -y buscar su segunda Olla de Oro- en “El Último Campeón”. Aunque, quien captó la atención fue Luciano Mazzetti con su look.

El ‘Chino’ de “Ponte en la cola” se coló en el set de grabación y piropeó el terno elegido por el chef; aunque, al mostrar sus zapatillas, se quedó callado. “La percha, la elegancia… Esa parte (de las zapatillas) no la ponches”, agregó entre risas el conductor.

“Oye, no me quieras arruinar compadre. La producción no me consiguió tabas, así que yo tengo que traer mis zapatillas”, se excusó Mazzetti.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR