Leslie Shaw sigue acaparando titulares, pero no por sus nuevos lanzamientos en la industria musical; sino por sus constantes enfrentamientos verbales con otros artistas del escenario nacional.

Hace unas semanas fue con Marisol, la faraona de la cumbia. Y, más recientemente con Chechito, quien le respondió a Shaw en el mismo set de “Ponte en la cola”. “El medio es así. A lo único que le tengo miedo es a la muerte”, aseguró.

Pero ahora, Leslie Shaw se ha dirigido a Estrella Torres. “¿Estrella Torres es otra no? Que se vaya de nuevo a hacer la lipo que quedó mal”, criticó la rubia. Y su compañera no se quedó callada: “Yo me tomo de una manera ligera su comentario, que no está bien. Es un golpe bajo opinar de cuerpos ajenos. No se debería normalizar. Que se meta con un tema musical si quiere, pero con los cuerpos… Los niveles se ven siempre en el corazón, en la forma en la que uno es”.

Handa también tomó la palabra y ante las cámaras de “Ponte en la cola” afirmó: “Se ha vuelto loca. Un consejo corazón: hazte ver. Realmente ya es preocupante, no creo que sea marketing”.

