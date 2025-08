Sergio Romero dejó entrever que tuvo algo con Leslie Shaw. Por eso, la artista utilizó sus redes sociales para desmentir este comentario del también cantante. “Me gustan las mujeres mayores que yo… No necesito preguntar la edad. Me gusta la experiencia que tiene”, aseguró el popular Chechito.

Tras escuchar las declaraciones, Leslie Shaw utilizó sus redes sociales para darle una respuesta: “Esta amistad se acabó y que él no aclare que no ha pasado absolutamente nada, sabiendo que yo tengo mi novio hace años, me parece… Es un m******. Dedícate a hablar de tus crushes, de tu gente. Igualado”.

Eso no fue todo. Leslie aseguró que Chechito la ha decepcionado. “A muy poca gente le doy mi amistad. Te irás al canal de los envidiosos. Así que olvídate de la canción, olvídate que te voy a apoyar. Olvídate de mí, de mi novio. Pensábamos que podíamos confiar en ti”, sentenció.

