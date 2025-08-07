Leonard León llegó al set de “Ponte en la cola” para responder a las preguntas de Micheille Soifer y de Ricardo Rondón sobre la batalla legal que afronta contra su exesposa Karla Tarazona. Sin embargo, al ser consultado por las denuncias de agresión física en agravio de la presentadora, el cantante se exaltó.

La producción de “Ponte en la cola” preparó un informe con las declaraciones de Mariella Zanetti, quien confirmó que fue testigo de los golpes que tenía Karla Tarazona en el cuerpo.

Al ver este informe, Leonard León se molestó. El artista se levantó de su asiento y abandonó el set junto a su abogado sin dar mayor explicación.

