Leonard León se comunicó vía telefónica con “Ponte en la cola” para dar sus descargos. El artista respondió a la acusación del abogado de su ex esposa Karla Tarazona y negó haberla agredido físicamente.

“¿Nunca le pegaste a Karla Tarazona?”, preguntó Ricardo Rondón. “No, yo nunca di mi versión de lo que pasó en ese tiempo”, recalcó León.

Pero el conductor de “Ponte en la cola” insistió: “¿Le pegaste o no le pegaste a Karla Tarazona?”. “No, la respuesta es no. La respuesta es no. Yo no la he tocado a la señora”, aseveró. “No, por supuesto que no (le he puesto una mano encima a una mujer). Por supuesto que no”, agregó.

