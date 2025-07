María Antonieta de las Nieves, popularmente conocida como La Chilindrina gracias a su trabajo en el universo de “El Chavo del 8”, llegó al Perú para promocionar su show. Y, en conferencia de prensa, fue consultada sobre las recientes declaraciones de Florinda Meza, expareja de Roberto Gómez Bolaños.

“Quería saber si estás de acuerdo con el rechazo que tiene Florinda Meza con su serie (“Chespirito”)?”, le preguntaron a la actriz. La Chilindrina tomó el micrófono y respondió fuerte y claro.

“La verdad no tengo ni idea porque no me gusta ver chismes. Me gustan las entrevistas serias, formales, como las que hacen ustedes ahorita. Entonces, yo no estoy acostumbrada a escuchar los chismes de mis compañeras porque si ellas quieren hacer lo suyo, pues que lo hagan”, sentenció.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR