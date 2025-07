Karla Tarazona llegó hasta el Cuarto Juzgado de Familia de Ate Vitarte para una nueva audiencia en su caso contra Leonard León. “Tengo medidas de protección. No se ha quedado en nada, estamos esperando la decisión de la jueza”, declaró la pareja de Christian Domínguez.

En tanto, Leonard respondió: “En su momento voy a hablar. Te doy mi palabra. Hay muchas cosas qué decir. Estoy totalmente convencido de que se tienen que decir las cosas como son. Tiempo al tiempo. Con todo se está cumpliendo, no hay ninguna deuda”.

Tema aparte, Karla Tarazona respondió a la pregunta de “Ponte en la cola” sobre la reacción de Vania Bludau al ser consultada sobre ella y Domínguez. “A mí háblame de cosas que me importan y no de gente que ni siquiera pertenece a mi círculo de amistades. No sé, es un tema de ella, pregúntale. Yo no respondo por nadie”, aseveró.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR