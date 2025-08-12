Josimar le fue infiel a María Fe Saldaña: Verónica González revela AUDIOS comprometedores
El salsero está dando de qué hablar por sus recientes acciones.
Josimar acapara titulares luego de que Verónica González, quien él señaló como su prima, revelara audios comprometedores donde él confirmaría que le fue infiel a María Fe Saldaña. Pero eso no fue todo.
La mujer también compartió un audio donde el salsero hablaba mal de la mamá de sus hijos y de su familia. “Yo soy el eje de toda mi casa, viven con lujos por mí, su mamá vive en mi casa, no trabaja. Ella no trabaja ni m****a. Ella vive conmigo en Miami, ella vive en mi mansión, ella vive en mi casa, ella vive ahí conmigo. Me estoy dando cuenta que a la mujer que supuestamente amo me trata como una mi***a”, se le escucha decir a él.
