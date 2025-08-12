Josimar acapara titulares luego de que Verónica González, quien él señaló como su prima, revelara audios comprometedores donde él confirmaría que le fue infiel a María Fe Saldaña. Pero eso no fue todo.

La mujer también compartió un audio donde el salsero hablaba mal de la mamá de sus hijos y de su familia. “Yo soy el eje de toda mi casa, viven con lujos por mí, su mamá vive en mi casa, no trabaja. Ella no trabaja ni m****a. Ella vive conmigo en Miami, ella vive en mi mansión, ella vive en mi casa, ella vive ahí conmigo. Me estoy dando cuenta que a la mujer que supuestamente amo me trata como una mi***a”, se le escucha decir a él.

