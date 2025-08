Jonathan Maicelo se hizo presente en el concierto de “Yailín, La Más Viral” que convocó a toda la farándula el último fin de semana. El boxeador fue abordado por la cámara de “Ponte en la cola” para recoger sus declaraciones tras la sentencia que lo declaró culpable y le dictó trabajo comunitario por agredir físicamente a su expareja Samantha Batallanos.

“¿Tú eres inocente de todo lo que te acusó Samantha?”, le preguntó el enviado de Ponte en la cola. “Claro que soy inocente. Hay muchas cosas que ya van a salir a la luz. Van a ver pruebas muy nítidas, tranquilos”, respondió el boxeador.

Sobre la sentencia de 86 jornadas de prestación de servicios comunitarios, Jonathan Maicelo aseguró: “No (estoy de acuerdo), por eso me declaro inocente y he apelado y me han aprobado la apelación”.

