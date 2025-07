Luego de idas y venidas, Johana ‘Nena’ Cubillas habló en exclusiva con “Ponte en la cola”. La hija del exfutbolista Teófilo Cubillas se refirió a Macarena Vélez, la actual pareja de su ex esposo Juan Ichazo.

Tras una conversación madura entre los involucrados, la ‘Nena’ cambió de opinión y, tras hablarlo con su psicóloga, prefiere mantener una relación amical con su ex esposo y su pareja.

“Macarena me cae súper bien. “Pero, de ahí a decir que somos amigas NO. A tu amiga la llamas cuando tienes problemas”, confesó Johana Cubillas ante las cámaras de “Ponte en la cola”. “Cada situación es diferente. Macarena no se metió en mi matrimonio, ni es la amante, ni es la tercera en discordia”, sentenció.

Asimismo, Cubillas agregó: “Hablé con los dos. Hablé con Macarena y le dije que estaba todo bien con ella, que no tenía ningún problema con ella. Simplemente que yo consideraba que Juan tenía que centrarse más en generar un vínculo con sus hijos”.

