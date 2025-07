Isabella Ladera se había mostrado en varias ocasiones junto a Hugo García en redes sociales. Sin embargo, y tras la evidencia de su cercanía con Vinicius Jr., la influencer usó su cuenta de Instagram para hacer un live y aclarar por qué ya no se le ve junto al peruano.

Ladera confesó que Hugo García “es un ser impresionante, un niño impresionante. Mi mamá me pregunta a cada rato por él. Pero vive MUY LEJOS (…) Entonces, por más que me guste alguien, por más que me guste él o quien sea… Cuando yo esté en una relación ustedes van a saber… Capaz ni muestre quién sea, o capaz sí… No lo sé. Hay algo que yo sí quiero cuidar”.

Asimismo, la influencer aseguró que, actualmente, están enfocada en sí misma y en sus proyectos. “Mis proyectos y mi familia son mi prioridad. Es buscar balance, y sobre todo con una persona que vive lejos. Entonces, ¿para qué me voy a hacer eso? Él puede salir, él puede entrar y venir las veces que él quiera, pero yo estoy acá todavía, haciendo mis cosas. Yo no puedo estar con nadie actualmente”.

