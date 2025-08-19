Hugo García fue captado en Miami (Estados Unidos) junto a Isabella Ladera. La expareja de Beéle inauguró su nuevo spa en la ciudad americana y el modelo peruano no podía perderse el evento.

A través de su perfil en Instagram, Hugo compartió fotografías al lado de la modelo venezolana. “Lo mejor para ti siempre”, escribió en una de las publicaciones.

Pero eso no fue todo. En sus redes, Isabella Ladera compartió una instantánea donde se aprecia al peruano limpiando uno de los espejos de su negocio.

