Mario Irivarren respondió con todo a Flor Ortola, luego de que la argentina asegurara que él y Onelia Molina habrían hecho creer a las personas que terminaron su relación en el matrimonio de Alejandra Baigorria cuando, supuestamente, la realidad era que habían terminado antes de la fiesta.

El modelo salió al frente y publicó los chats con su expareja que, según la fecha que figura, evidenciaban que hasta el día del matrimonio todo estaba bien entre él y Onelia. Después de la filtración del video donde se le escucha decir que llamaría a su ex Vania Bludau “después” es que se acabó la relación con Molina.



En el set de “Ponte en la cola”, Flor Ortola respondió a Mario Irivarren, quien la dejó como “mentira” ante las cámaras. “Como buena profesional que soy, buena periodista, voy a aclarar. No fui correcta con las palabras que utilicé. Lo de antes puede interpretarse como días antes; con antes me refería justo antes de que se filtrara el video donde Ale le dice algo al oído a Mario”, sentenció.

Además, reveló que Irivarren se comunicó directamente con ella tras escuchar sus declaraciones. “Me escribió de frente, me mandó los chats y me dijo ‘para que veas que antes de la boda todo estaba bien’. No estoy diciendo que lo que dije es mentira, estoy diciendo que usé las palabras incorrectas”.

