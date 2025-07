Flavia Laos llegó hasta el set de “Ponte en la cola” para conversar con Micheille Soifer y Ricardo Rondón. Pero, antes de ahondar en su celebración de cumpleaños, la modelo se tomó un par de minutos para advertir cuáles serán sus siguientes pasos contra Alexandra ‘La Chama’ Mendez.

“Primero le estoy poniendo su carta notarial para que se retracte de lo que ha dicho porque ha hablado sin pruebas, ha hablado algo que es súper fuerte (…) Todo el tema lo voy a ver por lo legal con ella”, aseguró Laos, en referencia a las declaraciones de ‘La Chama’, donde deslizó la idea de que la modelo habría consumido sustancias ilícitas -sin presentar las pruebas correspondientes-, lo cual Flavia ha desmentido.

Asimismo, Flavia Laos agregó: “Solo quiero que pida disculpas y se retracte. No quiero demandarla, a mí me da igual lo que haga con su vida. Simplemente no quiero que se manche mi imagen de esa manera”.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR