Evelyn Vela declaró que se arrepiente de haber sigo amiga de Melissa Klug. La mujer habló sin filtros en una reciente entrevista y aseguró: “Sí, todavía tengo un cariño por ella, pero la prefiero de lejos”.

Como se recuerda, Evelyn Vela se indignó cuando Samahara Lobatón, hija de Melissa, acusó a su hija Anne Thorsen de, supuestamente, meterse con el ex de su hermana Melissa. “Que se meta con mi hija. No voy a permitir a nadie que se meta con mis hijos”, precisó.

Asimismo, refirió que no hablará más del tema. “Si yo fuese tan baja como ella hablaría de sus hijas, pero no lo voy a hacer por el cariño que le he tenido a las chicas y por la amistad bonita que he tenido con ella”, sentenció. “Cuando la amistad no es sincera se rompe. Si la amistad fuese sincera, hubiéramos seguido siendo amigas”, agregó.

