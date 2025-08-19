“Eres mi bien” estrenó su primer capítulo este lunes 18 de agosto en Latina Televisión. Para el gran lanzamiento, el elenco se reunió en un solo lugar y vivieron las emociones al máximo; así que “Ponte en la cola” no podía faltar.

“El Chino” se infiltró en el evento y consiguió declaraciones exclusivas de los protagonistas. “Estoy gratamente sorprendida con el trabajo de todos mis compañeros, del equipo técnico. Me ha encantado. Esto recién empieza, lo que viene va a estar mucho más lindo todavía”, confesó Mónica Sánchez, quien da vida a Valeria Vargas.

En tanto, Paul Martin, quien da vida a Rubén Pacheco, aseguró que hará de todo para recuperar a su ex Valeria. “Hay que lucharla, hay que lucharla”, sentenció. Además, David Villanueva, quien interpreta a Mauricio Piaggio, lanzó una indirecta para Rubén: “Él tendrá que lucharla ahora si quiere reconquistar a su ex, porque es su EX”.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR