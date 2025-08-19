Elenco de Eres mi bien EN EXCLUSIVA: Así vivieron el GRAN ESTRENO de la novela de Latina
Los protagonistas de la nueva novela de Latina se confesaron con el “Chino” tras el estreno del primer capítulo.
“Eres mi bien” estrenó su primer capítulo este lunes 18 de agosto en Latina Televisión. Para el gran lanzamiento, el elenco se reunió en un solo lugar y vivieron las emociones al máximo; así que “Ponte en la cola” no podía faltar.
“El Chino” se infiltró en el evento y consiguió declaraciones exclusivas de los protagonistas. “Estoy gratamente sorprendida con el trabajo de todos mis compañeros, del equipo técnico. Me ha encantado. Esto recién empieza, lo que viene va a estar mucho más lindo todavía”, confesó Mónica Sánchez, quien da vida a Valeria Vargas.
En tanto, Paul Martin, quien da vida a Rubén Pacheco, aseguró que hará de todo para recuperar a su ex Valeria. “Hay que lucharla, hay que lucharla”, sentenció. Además, David Villanueva, quien interpreta a Mauricio Piaggio, lanzó una indirecta para Rubén: “Él tendrá que lucharla ahora si quiere reconquistar a su ex, porque es su EX”.
¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?
“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.
¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?
El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.