Madeleine Gutiérrez llegó como invitada al set de “Ponte en la cola” para conversar con Micheille Soifer y Ricardo Rondón sobre su carrera como mezzosoprano.

Pero no solo eso. Sino que, a pedido de los conductores, la cantante sorprendió al cantar el sencillo icónico de su padre, Abelardo Gutiérrez “Tongo”, “La Pituca” en ópera. Descubre cómo suena dándole clic al video ubicado en la parte superior de esta nota.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

