Darinka Ramírez confesó que Jefferson Farfán, padre de su hija, no visita a la pequeña desde hace dos meses. La joven estuvo en exclusiva con “Ponte en la cola” y reveló detalles de la batalla legal en la que se ha enfrascado.

Durante su conversación con Micheille Soifer y Ricardo Rondón, Darinka aseguró que no mantiene comunicación con el ex seleccionado nacional. “Yo ya no tengo ningún tipo de comunicación con él. Mi abogado se comunica con su abogada, pero tampoco ve a mi hija”, sentenció.

Además, aseguró que existió una invitación para que Darinka deje a la menor en casa de la madre de Jefferson, pero ella se negó. “Le propuso a mi abogado que la lleve a la casa de la mamá, pero mi hija siempre ha estado a mi lado y no me pareció adecuado. Le propuse que vaya a mi casa, que es el espacio donde se siente cómoda mi hija”, sentenció.

Asimismo, Darinka Ramírez dijo que ella no tendría que coordinar las visitas de Jefferson Farfán a la menor porque “a él como papá debería nacerle ver a su hija”.

