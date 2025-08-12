Darinka Ramírez volvió al set de “Ponte en la cola” para revelar los últimos detalles sobre su batalla legal con Jefferson Farfán, el padre de su hija. La madre de familia confirmó que el exfutbolista no ha visitado a la menor desde hace 4 meses.

“No he tenido contacto ni con él ni con nadie de su familia”, confirmó ella. “¿No ha visto a la bebe?”, cuestionó Micheille Soifer. “No, ya van 4 meses. Desde la denuncia no la ha visto a mi hija, y eso que nadie le ha negado las visitas”, sentenció Darinka en vivo.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

