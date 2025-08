El ‘Chino’ de “Ponte en la cola” estuvo EN EXCLUSIVA con Cuto Guadalupe y le propuso una dinámica para ganarse los chocolates del Chino. “Tienes que llamar a tus amigos y decir que te califiquen del 1 al 10”.

El exfutbolista no lo dudó y llamó a uno de sus grandes amigos: Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. “Loco, he amanecido un poco melancólico, estoy sensible. Dime tú, del 1 al 10, cuánto me consideras”, le preguntó él.

“¿La verdad o la mentira? Te pondría la edad del gato, pero ahora no quieres ni verlo. 10, si eres mi compadre”, respondió su amigo por teléfono. “Ya me diste la puntuación que necesitaba, ya estoy motivado. Gracias Loquito, te quiero mucho”, agradeció Cuto.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR