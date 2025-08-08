Madeleine Gutiérrez es una de los siete hijos de Abelardo Gutiérrez, el popular Tongo. La artista se ha preparado durante años en Europa y ha empezado esta carrera en la industria musical.

“Me apasionaba mucho más el poder transmitir, pero a través de mi voz”, confesó para las cámaras de “Ponte en la cola”.

La artista formó parte del coro que acompañó a David Bisbal en un concierto que tuvo lugar en la Basílica de la Sagrada Familia (Barcelona, España). “Fue muy buena onda, muy genial. Cantamos la misa criolla”, reveló.

